Российские эксперты раскритиковали заключение прокурора МУС по Крыму

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин выразил возмущение крайне низкой квалификацией прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда, в своем отчете приравнявшего присоединение Крыма к РФ к вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

- Очень жаль, что в прокуратуре Международного уголовного суда есть люди с такой квалификацией. Я понимаю, что прокуроры должны искать во всем нарушения, чтобы повышать правопорядок, законность, справедливость, но устава ООН пока никто не отменял, положения Статута МУС основаны на уставе ООН, где четко закреплено право наций на самоопределение, - цитирует Капустина РИА «Новости».

По словам эксперта, «реализация народом этого права даже в вооруженной форме никогда не рассматривалось в качестве агрессии».

- Согласие России на принятие Крыма и Севастополя в состав государства тоже нельзя назвать актом агрессии, - сказал президент ассоциации международного права.

Агрессия, пояснил Капустин, – это акт применения силы или вооруженного нападения на государство против его территориальной целостности, политической независимости или иным образом, несовместимым с уставом ООН.

- Акта агрессии в данном случае не было, Совет безопасности, уполномоченный делать такого рода заключения, таких выводов не сделал. Очень жаль, что прокурор МУС делает такого рода заявления, — подчеркнул эксперт.

По убеждению Капустина, необходимо дать жесткий ответ на выводы, сделанные прокурором МУС.

- Получается, что использование в ограниченных пределах силы, чтобы не допустить страшных гуманитарных последствий – убийств, уничтожения населения – это теперь является агрессией, — отметил собеседник агентства.