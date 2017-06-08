Российские эксперты назвали слабые места власти
Российские эксперты раскритиковали все уровни власти в стране, кроме президентской, следует из доклада «Индексы влиятельности власти. Региональная экспертиза», подготовленного институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов.
По мнению политиков, общественников, журналистов, эффективность деятельности и степень влияния на внешние и внутренние процессы органов государственной власти крайне низка.
В докладе отмечается усложнение международной политической обстановки с продолжающимся давлением стран Запада на российскую внешнюю политику, и активизация протестных движений в России.
В своей работе аналитики пришли к выводу, что президентская власть в России является наиболее стабильной и пользуется наибольшим доверием среди населения страны.
Аналогичная оценка, как показали данные исследования, сложилась и в региональной экспертной среде, сообщает «Федерал пресс».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии