Российские эксперты назвали слабые места власти

Российские эксперты раскритиковали все уровни власти в стране, кроме президентской, следует из доклада «Индексы влиятельности власти. Региональная экспертиза», подготовленного институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов.

По мнению политиков, общественников, журналистов, эффективность деятельности и степень влияния на внешние и внутренние процессы органов государственной власти крайне низка.

В докладе отмечается усложнение международной политической обстановки с продолжающимся давлением стран Запада на российскую внешнюю политику, и активизация протестных движений в России.

В своей работе аналитики пришли к выводу, что президентская власть в России является наиболее стабильной и пользуется наибольшим доверием среди населения страны.

Аналогичная оценка, как показали данные исследования, сложилась и в региональной экспертной среде, сообщает «Федерал пресс».