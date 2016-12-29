Российские эксперты дали высокую оценку уровню безопасности в аэропорту Каира

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в январе 2017 года. Такое заявление сделал министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

«Есть договоренность с Министерством транспорта РФ о том, что перед завершением процедур по возобновлению полетов между двумя странами состоятся еще визиты экспертов в январе», - говорится в поступившем в ТАСС заявлении министерства.

В документе указывается, что глава ведомства встретился в четверг с российской делегацией по безопасности, и отмечается, что находящиеся сейчас с визитом в Каире эксперты «высоко оценили принимаемые меры безопасности во втором терминале Каирского международного аэропорта».

Ранее российская сторона также сообщила о том, что возобновление авиасообщения с Египтом планируется осуществить в январе 2017 года.

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