Российские дороги разметят по-новому

С 1 июня на российских дорогах появится разметка желтого и синего цвета.

Уточняется, что новая разметка будет нанесена для того, чтобы водители не пропускали зону разворота или запрета выезда на перекресток.

Как пишет «Коммерсант», желтым цветом будут обозначены зоны, где обгон запрещен.

Синяя разметка, в свою очередь, будет обозначать полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

Кроме того, летом на дорогах появится стрелка в зоне разворота, вторая будет запрещать выезд на перекресток в случае затора и знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, сообщает «Национальная служба новостей».