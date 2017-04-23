Российские дизайнеры подарили Марин Ле Пен платье

Российские дизайнеры передали в штаб-квартиру лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен платье собственного производства.

Дизайнер Алла Исакова отметила основные особенности наряда: «Первая особенность — это, конечно же, рукава, актуальные в этом сезоне. Вторая особенность — скрытая подкладка, с которой любая женщина, в том числе Марин Ле Пен, будет чувствовать себя комфортно».

Коллега Аллы дизайнер Дмитрий Дойков сравнил платье с белым подснежником, сообщает Life. Он подчеркнул: «Марин Ле Пен является вдохновляющим человеком для нас, она успешная и очень сильная женщина. Она лидирует в президентской гонке». Дизайнеры направили с подарком сопроводительное письмо, в котором пожелали ей победы на выборах.

Первый тур выборов проходит во Франции 23 апреля. В президентской гонке участвуют 11 кандидатов.

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