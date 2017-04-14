Российские дети-сироты будут получать повышенное пособие

Госдума приняла закон, предусматривающий повышенное пособие по безработице для детей-сирот в течение шести месяцев на уровне средней заработной платы в субъекте РФ.

Для того чтобы получать выплату они должны зарегистрироваться в органах службы занятости и получить статус безработного, сообщает Росбалт.

При направлении детей-сирот органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования они также будут получать стипендию в размере повышенного пособия по безработице, но только в течение шести месяцев.

Также депутаты обязали работодателей или их правопреемников в случае ликвидации предприятия обеспечить за счет собственных средств обучение детей-сирот с последующим их трудоустройством.