Российские бомбардировщики вновь замечены у берегов Аляски

Американский телеканал CNN утверждает, что российские бомбардировщики Ту-95 четвертую ночь подряд совершают полеты у побережья Аляски.

По данным телеканала, 18 апреля на перехват российских самолетов были подняты два американских истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

19 апреля бомбардировщики снова облетели Аляску. На этот раз ВВС США не стали поднимать истребители на перехват.

В министерстве обороны России подтвердили, что во вторник два бомбардировщика Ту-95МС действительно совершали воздушное патрулирование в районе Аляски, но подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств, сообщает «РИА Новости».

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Места: Россия, США
Организации: Минобороны
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