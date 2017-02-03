Российские бомбардировщики атаковали склады террористов в Сирии
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по позициям террористов группировки ДАИШ (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Целью атаки были крупные склады боеприпасов и вооружения боевиков в районе города Аль-Маядин, сообщает ТАСС, со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве отметили, что средствами контроля было зафиксировано поражение всех намеченных целей.
Прикрытие бомбардировщиков во время атаки осуществляли истребители С-35С и Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.
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