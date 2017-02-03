Российские бомбардировщики атаковали склады террористов в Сирии

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по позициям террористов группировки ДАИШ (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Целью атаки были крупные склады боеприпасов и вооружения боевиков в районе города Аль-Маядин, сообщает ТАСС, со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве отметили, что средствами контроля было зафиксировано поражение всех намеченных целей.

Прикрытие бомбардировщиков во время атаки осуществляли истребители С-35С и Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.