Российские бобслеисты выиграли «серебро» на КМ в Германии
Российские спортсмены Александр Касьянов и Алексей Пушкарев завоевали серебряные награды на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком городе Альтенберге.
Первыми стали германские спортсмены Франческо Фридрих и Мартин Гроткоп. Бронза досталась бобслеистам из Латвии Оскарсу Киберманису и Матису Микнису, передает «Интерфакс».
Еще одна российская двойка – Илья Малых и Максим Андриянов – заняла 15 место.
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