Российские бобслеисты выиграли «серебро» на КМ в Германии

Российские спортсмены Александр Касьянов и Алексей Пушкарев завоевали серебряные награды на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком городе Альтенберге.

Первыми стали германские спортсмены Франческо Фридрих и Мартин Гроткоп. Бронза досталась бобслеистам из Латвии Оскарсу Киберманису и Матису Микнису, передает «Интерфакс».

Еще одна российская двойка – Илья Малых и Максим Андриянов – заняла 15 место.