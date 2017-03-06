Российские биологи выяснили секрет вечной молодости голых землекопов

Голые землекопы впадают в бесконечное детство, что замедляет из процессы старения, выяснили российские биологи из МГУ.

По словам академика Владимир Скулачев, декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, биологическая эволюция двух социально высокоорганизованных существ, людей и голых землекопов, привела к замедлению работы программы старения посредством так называемой неотении, продления периода молодости. Конечным продуктом этих изменений, по словам биологов из МГУ, является так называемая неотения. Образно выражаясь, землекопы "не взрослеют" и сохраняют детские черты на протяжении всей своей жизни.

По словам Скулачева, его группе удалось выделить 43 признака неотении в анатомии, биохимии и работе мозга землекопов, которые отсутствуют у крыс и других грызунов.

Ученые выяснили, что нейроны землекопов сохраняют пластичность на протяжении всей своей жизни и ведут себя, как клетки новорожденных особей. При этом сами животные очень медленно растут и взрослеют, их кости сохраняют высокую плотность и массу на протяжении всей жизни, в их теле медленно образуются оксиданты и другие опасные молекулы.

Неотения характерна и для человека. К примеру, форма нашего черепа и вся анатомия тела мало меняется по мере роста организма. Детеныши обезьян больше напоминают по своему виду людей, чем обезьян. Соответственно, можно ожидать, что в будущем эволюция сделает людей похожими на голых землекопов.

Осенью прошлого года Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова создал первую в России колонию голых землекопов из 25 особей, на базе которой группа ученых под руководством академика Скулачева приступила к изучению секретов долголетия этих животных.

Голый землекоп - млекопитающее, обладающее множеством удивительных свойств. Этот безволосый подземный грызун размером с мышь и весом 30-50 граммов обитает в восточной Африке, сообщает «РИА Новости».

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