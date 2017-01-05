Российские биатлонисты не попали в первую десятку на этапе Кубка мира в Оберхофе

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялась мужская спринтерская гонка. Россиянам не удалось пробиться в первую десятку. Победил в спринте австриец Юлиан Эберхард, а лучший из российских «стреляющих лыжников» Дмитрий Малышко занял лишь 11 место.

Лидер сборной России Антон Шипулин с тремя штрафными кругами стал лишь 24-м, а Матвей Елисеев допустил аж шесть промахов, - сообщает «Спортфакт».

Гонка ознаменовалась тем, что впервые в нынешнем сезоне без медалей остался француз Мартен Фуркад, сохранивший первое место в общем зачете Кубка мира.

В пятницу, 6 января в Оберхофе состоится женский спринт.