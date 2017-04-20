Российские байкеры отвезут в Германию книгу с именами советских воинов
Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» в рамках пробега «Дороги победы – на Берлин» отвезут в столицу германии книгу с именами советских солдат и офицеров, принимавших участие в Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве.
«Эту книгу мы хотим передать на вечное хранение городу Берлину в дар немецкому народу, чтобы они знали имена лучших советских воинов, которые освободили Германию от диктатуры фашизма», — цитирует РИА «Новости» исследователя политической истории мира, автора книги «Победители и Наследники» Николая Нада. Он отметил, что в книге записаны имена 16 тысяч человек.
Лидер байкеров Александр Залдостанов (Хирург) сообщил, что это уже третий мотопробег до Берлина. Он выразил надежду на то, что в этот раз европейские власти не будут чинить его участникам препятствия.
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