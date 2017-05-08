Российские байкеры доехали до Германии

Байкеры мотоклуба «Ночные волки», совершающие пробег «Дороги Победы-2017», доехали до Германии.

Завтра, 9 мая, они примут участие в торжествах в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Андрея Бобровского. В частности, они намерены посетить мемориал на Зееловских высотах, памятник Воину-освободителю в Трептов-парке, а также мемориал советским воинам в Тиргартене.

Собеседник агентства отметил, что от Москвы до Берлина доехали около 40 «ночных волков». По дороге к ним присоединялись байкеры из других стран и клубов. В Германию в общей сложности приехали примерно 200 человек.