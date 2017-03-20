Российские банкоматы атаковал новый вирус

В России появился новый вирус, поражающий банкоматы, который позволяет злоумышленникам похищать самые крупные купюры.

Вирус скрывается в оперативной памяти банкомата. Поскольку он не обладает формой файла, антивирусные программы его не засекают. По словам специалистов, вирус может прописываться в специальный раздел автозагрузки операционной системы, поэтому перезагрузка банкомата в борьбе с ним бесполезна – он вновь возрождается.

Вирус позволяет злоумышленникам, знающим определенный код, настроить банкомат на выдачу денег из кассеты, в которой находятся купюры номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

За рубежом мошенники уже использовали подобные программы. В России данная схема кражи средств зафиксирована впервые.