Российские банки раздали в 2016 году ипотечных кредитов на 899,5 млрд рублей
В первые восемь месяцев 2016 года российские банки выдали гражданам ипотечных кредитов на приобретение жилья на общую сумму 899,5 миллиарда рублей.
Это на 37,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, причем пик предоставления ипотечных кредитов пришелся на август и составил 125 миллиардов рублей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального Банка РФ.
«Последний месяц лета характеризовался дальнейшим ростом спроса на ипотеку, вызванным активным участием банков в программе государственной поддержки рынка ИЖК и продолжающимся улучшением ценовых условий на этом рынке», — говорится в сообщении Регулятора.
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