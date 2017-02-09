Российские банки предоставили ЦБ информацию для борьбы с финансированием терроризма
Многие сообщения финансовых организаций о сомнительных операциях, направленные в адрес Центробанка, позволили изобличить людей, связанных с террористической деятельностью, заявил зампред ЦБ РФ.
С октября минувшего года работающие на территории России банковские организации и Росфинмониторинг адресовали регулятору более 250 сообщений о сомнительных операциях с признаками финансирования терроризма, сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина.
По его словам, все эти сообщения были направлены в правоохранительные органы, многие факты получили практическое применение – «были арестованы люди, которые занимаются террористической деятельностью».
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