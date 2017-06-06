Российские авиаперевозчики катятся в бездну долгов
Убытки авиакомпаний России в 2016 году выросли на 17,6%.
Самые большие долги скопили перевозчики на внутренних рейсах - 33 млрд рублей убытка.
Ситуацию не спасает даже временное снижение НДС до 10% для всех авиакомпаний и рост количества перевозок на 7,3%.
Выручка всех перевозчиков за год составила около 1 трлн рублей, отмечает Kommersant.
Основные затраты компаний приходятся на лизинг воздушных судов, он подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд рублей. Также стоимость аэропортового обслуживания выросла более чем на 20 млрд рублей, а аэронавигационных услуг — на 2 млрд рублей.
Эксперты называют дополнительными трудностями в заработке авиаперевозчиков низкие тарифы на билеты. Средняя стоимость перевозки продолжает снижаться в среднем на 3-5% в год.
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