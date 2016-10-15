Российские авианосцы выдвинулись в Средиземное море
Российская корабельная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" начала поход в Средиземное море. Поход пройдет в соответствии с планом боевой подготовки.
Как сообщает пресс-служба Военно-Морского Флота России, в состав группы также входят большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.
Сколько по времени продлится поход российских военных кораблей РИА Новости не сообщает.
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