Российские авианосцы выдвинулись в Средиземное море

Российская корабельная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" начала поход в Средиземное море. Поход пройдет в соответствии с планом боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба Военно-Морского Флота России, в состав группы также входят большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

Сколько по времени продлится поход российских военных кораблей РИА Новости не сообщает.