Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) будет выдавать разрешения на проведение гастролей российский артистов в стране.
Организаторы мероприятий должны будут уведомлять Службу за месяц до их проведения. «И только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета въезда исполнителю…, организатор может проводить мероприятие с его участием», - сказал «Украинской правде» вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
Он добавил, что соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены. По его мнению, в Верховной раде должны их одобрить.
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