Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) будет выдавать разрешения на проведение гастролей российский артистов в стране.

Организаторы мероприятий должны будут уведомлять Службу за месяц до их проведения. «И только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета въезда исполнителю…, организатор может проводить мероприятие с его участием», - сказал «Украинской правде» вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Он добавил, что соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены. По его мнению, в Верховной раде должны их одобрить.