Российские алкоголики не желают лечиться

В России растет число алкоголиков, не желающих лечиться от зависимости, сообщила директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко.

По ее словам, в последние годы была проведена последовательная государственная политика, направленная на снижение потребления алкоголя населением, которая дала свои положительные результаты, однако есть довольно большое число пациентов, которые не желают лечиться, так как не понимают, что у них есть проблемы с алкоголем.

Клименко пояснила, что все, кто хотел, получили медицинскую помощь, а сейчас накапливается очень тяжелый контингент — который не просто злоупотребляют алкоголем, совершает административные и уголовные правонарушения в состоянии сильного опьянения.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что в парламенте разрабатывается законопроект, в основе которого лежит установление через суд обязательного освидетельствования и лечения в случае совершения лицом преступления. Об этом сообщает «РИА Новости».