Российские аэропорты объединят одной сетью Wi-Fi

Международные аэропорты России получат единую сеть Wi-Fi, которая обеспечит пассажирам высокоскоростной доступ в интернет.

Реализацией проекта занимается компания «МаксимаТелеком», оснастившая беспроводным доступом в интернет московский метрополитен.

В настоящее время работы уже ведутся в аэропортах Геленджика, Казани, Новосибирска, и Омска. В перспективе подключение к сети воздушных Иркутска и Хабаровска. В течение 2017 года компания планирует обеспечить наличие Wi-Fi в 12 российских аэропортах, сообщает агентство «Экономика сегодня».