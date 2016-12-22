Российские аэропорты объединят одной сетью Wi-Fi
Международные аэропорты России получат единую сеть Wi-Fi, которая обеспечит пассажирам высокоскоростной доступ в интернет.
Реализацией проекта занимается компания «МаксимаТелеком», оснастившая беспроводным доступом в интернет московский метрополитен.
В настоящее время работы уже ведутся в аэропортах Геленджика, Казани, Новосибирска, и Омска. В перспективе подключение к сети воздушных Иркутска и Хабаровска. В течение 2017 года компания планирует обеспечить наличие Wi-Fi в 12 российских аэропортах, сообщает агентство «Экономика сегодня».
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