Российская военнослужащая-медик погибла при обстреле госпиталя в сирийском Алеппо

При обстреле боевиками госпиталя в сирийском Алеппо одна российская военнослужащая-медик погибла, еще двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

- Сегодня с 12:21 до 12:30 по московскому времени во время приема местных жителей медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам, - цитирует Конашенкова ТАСС.

Генерал-майор уверен, что обстрелявшие госпиталь террористы имели его координаты.

- Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики «оппозиции». Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент самого начала его работы получили боевики, - подчеркнул Конашенков. - Кровь российских военных медиков в Алеппо лежит на руках покровителей террористов из США, Великобритании и Франции.