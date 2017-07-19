Российская туристка погибла в Таиланде

Туристка из России погибла, упав с крыши одного из отелей, расположенных в таиландском Пхукете.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в ночь на 19 июля. Жительница Тюменской области упала с крыши отеля, где располагается зона для отдыха и бассейн.

Во время происшествия 10-летняя дочь погибшей находилась в номере.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, сейчас ребенок находится под опекой местной полиции.

Дипломат не исключил, что произошел трагический несчастный случай. Причины произошедшего выясняются, сообщает «Собеседник».

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