Российская туристка погибла в Таиланде
Туристка из России погибла, упав с крыши одного из отелей, расположенных в таиландском Пхукете.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в ночь на 19 июля. Жительница Тюменской области упала с крыши отеля, где располагается зона для отдыха и бассейн.
Во время происшествия 10-летняя дочь погибшей находилась в номере.
По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, сейчас ребенок находится под опекой местной полиции.
Дипломат не исключил, что произошел трагический несчастный случай. Причины произошедшего выясняются, сообщает «Собеседник».
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