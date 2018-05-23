Российская «Струна» угрожает американским «невидимкам»

Американское издание The National Interest назвало российскую радиолокационную систему «Струна-1» «убийцей» принадлежащих США самолетов-невидимок в случае военного конфликта.

По мнению автора статьи, возможности российской разработки значительно превосходят стандартные системы радиолокации.

Так, например, «Струна-1» может обнаружить практически любые цели с малой площадью отражения радиосигнала, включая дельтапланы и крылатые ракеты.

Особое строение делает «Струну» менее уязвимой для противорадиационного оружия.

Ранее капитан Вооруженных cил Швейцарии Штефан Бюлер отметил превосходство российского танка Т-14 перед американским М1 «Абрамсом», сообщает «РИА Новости».

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