Российская сторона подтвердила планы обсудить с Турцией поставки С-400

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Александр Фомин подтвердил информацию о том, что на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии будет обсуждаться вопрос о поставках российских систем противовоздушной обороны С-400.

- В ближайшее время состоится межправкомиссия у нас, - сказал Фомин.

Ранее министр обороны Турции Фикри Ышик сообщил, что Анкара ведет переговоры с Россией о возможности приобретения С-400. ЗРС С-400

«Триумф» предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия, сообщает «Интерфакс».