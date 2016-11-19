Российская сторона подтвердила планы обсудить с Турцией поставки С-400
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Александр Фомин подтвердил информацию о том, что на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии будет обсуждаться вопрос о поставках российских систем противовоздушной обороны С-400.
- В ближайшее время состоится межправкомиссия у нас, - сказал Фомин.
Ранее министр обороны Турции Фикри Ышик сообщил, что Анкара ведет переговоры с Россией о возможности приобретения С-400. ЗРС С-400
«Триумф» предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия, сообщает «Интерфакс».
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