Российская спортсменка засудила немецкую газету за клевету

Шестикратная чемпионка паралимпийских игр Михалина Лысова выиграла судебный процесс против немецкого издания Bild.

Порочащую россиянку статью газета опубликовала накануне Паралимпиады-2018. В ней Лысову обвинили в приеме запрещенных препаратов.

Спортсменка обратилась в редакцию, с требованием удалить лживую публикацию и напечатать опровержение. Получив отказ, она подала иск в суд Гамбурга. По итогам разбирательства газету обязали выполнить требования Лысовой об удалении статьи и публикации опровержения, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на Паралимпийский комитет России.