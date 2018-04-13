Российская спортсменка засудила немецкую газету за клевету

Шестикратная чемпионка паралимпийских игр Михалина Лысова выиграла судебный процесс против немецкого издания Bild.

Порочащую россиянку статью газета опубликовала накануне Паралимпиады-2018. В ней Лысову обвинили в приеме запрещенных препаратов.

Спортсменка обратилась в редакцию, с требованием удалить лживую публикацию и напечатать опровержение. Получив отказ, она подала иск в суд Гамбурга. По итогам разбирательства газету обязали выполнить требования Лысовой об удалении статьи и публикации опровержения, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на Паралимпийский комитет России.

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Теги:
События: спорт, допинг
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