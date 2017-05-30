Российская спортсменка вернет в МОК некачественные медали

Олимпийские награды российской фехтовальщицы Софьи Великой потеряли презентабельный вид.

«Эти медали я много кому показывала, например, в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. Но потом я услышала, что и у других спортсменов они начали облезать, портиться, даже у тех, кто ухаживал за ними должным образом и хранили их в сейфе», - рассказала чемпионка «Интерфаксу».

Жалобы других спортсменов натолкнули спортсменку на мысль о том, что награды выполнены из некачественного материала. Она обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК), и там ей предложили заменить медали. Великая заявила, что обязательно воспользуется этим предложением.

Ранее СМИ сообщали о том, что некоторые спортсмены, завоевавшие награды на Олимпиаде-2016 в Бразилии также отмечали ухудшение внешнего вида медалей.

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