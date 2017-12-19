Российская система качества раздавила смартфон «iPhone X»

Российская система качества (Роскачество) и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний подвергли проверке на прочность новейший смартфон от «Apple» - «iPhone X».

В качестве проверки на крепость корпуса использовали так называемый барабанный тест, когда телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 см несколько десятков раз подряд.

После 50 поворотов трубы у смартфона сломался экран — на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов — разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать.

Выводы - 304 результат среди 310 моделей телефонов. Очень хрупкий.

Эксперты также нахвали плохой батарею смартфона - быстрая 15-минутная зарядка продлевает жизнь устройства до выключения, добавляя всего 9 % заряда батареи, а полная зарядка занимает порядка трех часов, отмечает Kommersant.

Однако остальные параметры смартфона оказались действительно достойными. Среди них — фронтальная камера, возможности беспроводной зарядки, контрастность и яркость дисплея, возможности основной камеры и ее настройка, общие понятность и простота использования, водонепроницаемость, качество видеосъемки, определение геопозиции, автофокус камеры, звук в наушниках и запись звука и другие.

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