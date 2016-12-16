Российская сборная победила чехов на Кубке Первого канала со счетом 5:1
Во втором туре Кубка Первого канала сборная России по хоккею на льду московского «ВТБ Ледового дворца» обыграла сборную Чехии со счетом 5:1.
Шайбы в составе россиян забросили Сергей Плотников (6-я минута), Павел Дацюк (9), Владимир Ткачев (12), Иван Телегин (43) и Илья Ковальчук (60). У чехов отличился Томас Зогорна (28), - сообщает ТАСС.
Ранее в четверг российская команда уступила со шведам (1:3), а сборная Чехии – финнам (2:4). В заключительном туре Россия сыграет с Финляндией, а Чехия – с Швецией. Оба матча состоятся в воскресенье, 18 декабря.
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