Российская сборная обыграла Новую Зеландию на старте Кубка конфедераций
Российская сборная победила в матче против Новой Зеландии со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Санкт-Петербург Арена».
Первый гол в ворота соперников оказался автоголом: после удара полузащитника Дениса Глушакова мяч попал в штангу, после чего члены новозеландской сборной попытались его выбить, а Глушаков - добить в ворота.
Сначала на сайте ФИФА автором гола был назван Глушаков, а затем гол переписали на защитника команды противника Майкла Боксолла.
На 69-й минуте Федор Смолов поразил ворота соперников, пишет РИА Новости.
Кубок конфедерации проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В группе А вместе со сборной России выступят команды из Мексики и Португалии.
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