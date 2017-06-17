Российская сборная обыграла Новую Зеландию на старте Кубка конфедераций

Российская сборная победила в матче против Новой Зеландии со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Первый гол в ворота соперников оказался автоголом: после удара полузащитника Дениса Глушакова мяч попал в штангу, после чего члены новозеландской сборной попытались его выбить, а Глушаков - добить в ворота.

Сначала на сайте ФИФА автором гола был назван Глушаков, а затем гол переписали на защитника команды противника Майкла Боксолла.

На 69-й минуте Федор Смолов поразил ворота соперников, пишет РИА Новости.

Кубок конфедерации проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В группе А вместе со сборной России выступят команды из Мексики и Португалии.