Российская промзона появится в районе Суэцкого канала
Египетские власти одобрили проект создания российской промышленной зоны неподалеку от Суэцкого канала.
Под его реализацию, с разрешения кабмина африканского государства, будет выделен участок земли площадью в 520 гектар.
Предполагается, что объем инвестиций в промзону составит порядка семи миллиардов долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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