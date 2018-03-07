Российская промзона появится в районе Суэцкого канала

Египетские власти одобрили проект создания российской промышленной зоны неподалеку от Суэцкого канала.

Под его реализацию, с разрешения кабмина африканского государства, будет выделен участок земли площадью в 520 гектар.

Предполагается, что объем инвестиций в промзону составит порядка семи миллиардов долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.