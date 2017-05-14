Российская подлодка «Краснодар» вошла в Средиземное море
Новая подводная лодка ВМФ России «Краснодар» вошла в Средиземное море. Она осуществляет переход из Балтики на постоянное место пребывания в Черное море.
Подводная лодка сопровождается американским крейсером. Прежде за ней следило морское судно британского ВМФ «Сомерсет».
Как пишет «Российская газета», подлодка прибудет к месту постоянной дислокации в июне.
Современные дизельные подводные лодки являются самыми тихими и имеют высокую боевую эффективность, оснащены новейшими комплексами вооружения и радиоэлектроники.
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