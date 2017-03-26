Российская команда по керлингу завоевала серебро на чемпионате мира в Пекине

В финальной встрече наша сборная обыграла команду из Канады со счетом 3:8. До этого российская сборная дважды уступила канадским спортсменам.

Для России это первая серебряная награда на чемпионатах мира. На трех предшествующих соревнованиях россиянки уезжали с бронзой, пишет РИА Новости.

Чемпионат мира в столице Китая является этапом отбора на Олимпийские игры-2018. Сборная из России уже получила путевку на Олимпиаду в Пхенчхане.

Командным талисманом российской сборной станет рамка с автографом великого путешественника Федора Конюхова, который в ходе кругосветного полета в 2016 году побил тройной рекорд. Он стал первым в мире, кто облетел Землю с первого раза. Считается, что сувенир с фрагментом оболочки воздушного шара приносит удачу и успех в достижении личных и командных высот.

Новости по теме
Теги:
События: спорт
Следующая новость Новак рассказал о позитивной динамике в сокращении нефтедобычи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО