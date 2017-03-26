Российская команда по керлингу завоевала серебро на чемпионате мира в Пекине

В финальной встрече наша сборная обыграла команду из Канады со счетом 3:8. До этого российская сборная дважды уступила канадским спортсменам.

Для России это первая серебряная награда на чемпионатах мира. На трех предшествующих соревнованиях россиянки уезжали с бронзой, пишет РИА Новости.

Чемпионат мира в столице Китая является этапом отбора на Олимпийские игры-2018. Сборная из России уже получила путевку на Олимпиаду в Пхенчхане.

Командным талисманом российской сборной станет рамка с автографом великого путешественника Федора Конюхова, который в ходе кругосветного полета в 2016 году побил тройной рекорд. Он стал первым в мире, кто облетел Землю с первого раза. Считается, что сувенир с фрагментом оболочки воздушного шара приносит удачу и успех в достижении личных и командных высот.