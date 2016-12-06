Российская информационная политика вызывает серьезные опасения у Запада

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности в связи с появлением новых угроз для России. Такое мнение высказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов.

- Доктрины всегда принимаются для того, чтобы на их основе разрабатывались соответствующие директивные документы всех государственных служб. Дальше они прорастают в регламент деятельности, в приказы. На это опирается ФСБ, МВД и другие силовые структуры, Минкомсвязи и другие ведомства, — сказал Власов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По мнению специалиста, новая Доктрина – ответный шаг на принятую Европарламентом резолюцию о противодействии «российской пропаганде».

- Недавняя резолюция Европарламента показала, что наша информационная политика является эффективной и вызывает серьезные опасения на Западе. Именно в связи с угрозами были приняты изменения в Доктрине, — добавил Власов, уточнив, что предыдущая Доктрина, принятая в 2000 году, признана утратившей силу.

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