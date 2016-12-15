Российская хоккейная сборная уступила шведам – 1:3 в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею неудачно стартовала на Кубке Первого канала, уступив в Москве на льду «ВТБ Ледового дворца» сборной Швеции со счетом 1:3.
Единственную шайбу в составе российской команды на 9-й минуте забросил Владислав Гавриков. У шведов отличились Оскар Линдблум (38), Симон Бертильссон (59) и Андреас Турессон (60), - сообщает ТАСС.
Следующий матч на турнире россияне проведут 16 декабря против сборной Чехии.
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