Российская фигуристка Погорилая выиграла Гран-при в Японии

Российская фигуристка Анна Погорилая выиграла этап Гран-при в японском городе Саппоро.

Второе место заняла японская фигуристка Сатоко Мияхара, а третьей стала еще одна россиянка Мария Сотскова, сообщает «Интерфакс».

Обе российские спортсменки обеспечили себе возможность выступить в финале, который пройдет 8-11 декабря в Марселе. Помимо них в финал вышли еще две наши фигуристки – Евгения Медведева и Елена Радионова.