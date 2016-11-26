Российская фигуристка Погорилая выиграла Гран-при в Японии
Российская фигуристка Анна Погорилая выиграла этап Гран-при в японском городе Саппоро.
Второе место заняла японская фигуристка Сатоко Мияхара, а третьей стала еще одна россиянка Мария Сотскова, сообщает «Интерфакс».
Обе российские спортсменки обеспечили себе возможность выступить в финале, который пройдет 8-11 декабря в Марселе. Помимо них в финал вышли еще две наши фигуристки – Евгения Медведева и Елена Радионова.
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