Российская фигуристка победила на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже и вышла в финал.

В произвольной программе она набрала 143,02 балла. В сумме с результатом в короткой программе (78,52 балла) результат спортсменки составил 221,54 балла, сообщает «Р-Спорт». Второе место также заняла россиянка Мария Сотскова, набравшая 200,35 балла.

Финал Гран-при состоится в Марселе 8-11 декабря.