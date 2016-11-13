Российская фигуристка победила на этапе Гран-при во Франции
Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже и вышла в финал.
В произвольной программе она набрала 143,02 балла. В сумме с результатом в короткой программе (78,52 балла) результат спортсменки составил 221,54 балла, сообщает «Р-Спорт». Второе место также заняла россиянка Мария Сотскова, набравшая 200,35 балла.
Финал Гран-при состоится в Марселе 8-11 декабря.
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