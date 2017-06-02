Российская экономика справилась с санкциями

Президент РФ Владимир Путин призвал положить конец санкциям, отметив, что Россия успешно справилась со всеми ограничениями.

«Конечно, ничего хорошего нет, но сказать, что это смертельно, это как вот канцлер Австрии говорил, припоминая Марка Твена: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так вот и по поводу санкций можно сказать, но лучше бы, конечно, этого не было, и нужно с этим заканчивать», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее главы МИД ЕС высказались за необходимость продления санкций в отношении России, так как минские соглашения не выполняются. Вместе с тем, власти РФ неоднократно заявляли о том, что увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей абсурдно, так как Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, сообщает РИА Новости.