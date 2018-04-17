Российская экономика обладает иммунитетом к санкциям

Новые санкции США и колебания курса рубля не скажутся на выполнении социальных обязательств, заложенных в российский бюджет, заявил заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин.

«Тенденции последних дней показывают, что колебания курса имели в значительной мере спекулятивную природу и не связаны с фундаментальными процессами в экономике. Текущая экономическая реальность такова, что стабильности рубля во многом способствуют высокие мировые цены на нефть», - заявил в беседе с «Парламентской газетой» Евгений Бушмин.

Он также отметил, что рубль уже отыгрывает потерянные позиции, происходит корректировка курса.

Кроме того, он отметил, что даже незначительное на первый взгляд ослабление рубля помогает российскому экспорту. Имеется целый ряд отраслей, которые способны зарабатывать на низком курсе национальной валюты и, как следствие, наращивать платёжный баланс.

По мнению Бушмина, российская экономика обладает достаточным иммунитетом к вводимым санкциям, по многим отраслям открываются новые направления для развития, в том числе благодаря принимаемым мерам по импортозамещению.

Более того, бюджет на 2018 год свёрстан, исходя из базового сценария курса доллара в коридоре 59,4 — 64,7 рубля за доллар.