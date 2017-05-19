Российская экономика до 2025 года выйдет на темпы роста выше среднемировых
Российская экономика до 2025 года выйдет на темпы роста выше среднемировых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, правительство подготовило комплексный план к тому, как может развиваться экономика РФ и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы.
«Выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых.
Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи», — цитирует «РИА Новости» слова Медведева.
Он также отметил, что правительство подготовило достаточно много различных предложений.
Следующая новость Поклонники Навального угрожают автору фильма о его «черной кассе»
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии