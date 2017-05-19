Российская экономика до 2025 года выйдет на темпы роста выше среднемировых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, правительство подготовило комплексный план к тому, как может развиваться экономика РФ и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы.

«Выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых.

Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи», — цитирует «РИА Новости» слова Медведева.

Он также отметил, что правительство подготовило достаточно много различных предложений.