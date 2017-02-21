Российская авиакомпания начнет за полцены продавать «горящие» билеты с легким подвохом

Перевозчик Utair решил ввести новый тариф «Лайт Открытый», который будет предоставлять билеты с 50-процентной скидкой для улетающих, но время рейса такие пассажиры смогут узнать только накануне вылета.

Время вылета и всю полную информацию пассажиры буду получать по электронной почте или по СМС, сообщает портал клуба «Моя Планета» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Основная цель тарифа, как говорят в авиакомпании, — рост загрузки. Там считают, что есть категория пассажиров, для которых важно не точное время вылета или прилета, а низкая цена, но при этом они не готовы отказываться от высокого уровня сервиса.