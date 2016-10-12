Российская атомная подлодка провела пуск баллистической ракеты «Булава»

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец" выполнил стрельбу межконтинентальными ракетами морского базирования из Охотского моря. Две ракеты «Булава» успешно поразили цели на камчатском полигоне Кура.

Как сообщили военные, пуск был произведен из подводного положения.

«Успешная стрельба ракетного подводного крейсера показала высокий уровень готовности подводных сил Тихоокеанского флота и подтвердила эффективность системы боевого управления морскими стратегическими ядерными силами», - приводит ТАСС официальное сообщение российского военного ведомства.

Субмарина "Святой Георгий Победоносец" относится к проекту 667 БДР. Открытое название кораблей этого типа - "Кальмар", по западной классификации - "Дельта-111". Лодка может нести до 16 баллистических ракет.