Российская армия доставила в Алеппо 1,5 тонны гуманитарной помощи
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии Даниил Рычков сообщил о том, что российские военные доставили в один из районов Алеппо 1,5 тонны гуманитарных грузов.
- Доставлен гуманитарный груз в Алеппо. Помощь предоставляется мирным жителям, беженцам, семьям погибших военных. Общий вес составил 1,5 тонны, - цитирует Рычкова «Интерфакс».
Как отметили в Центре, помощь получили 300 семей. В каждом наборе несколько банок мясных и рыбных консервов, по пачке муки, риса и сахара, другие продукты, а также шампунь и мыло.
Подобные гуманитарные миссии Центр по примирению враждующих сторон проводит практически ежедневно. Распределением продуктов занимаются местные власти.
Следующая новость Территорию ДНР обстреляли из артиллерии накануне разведения сил
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии