Российская армия доставила в Алеппо 1,5 тонны гуманитарной помощи

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии Даниил Рычков сообщил о том, что российские военные доставили в один из районов Алеппо 1,5 тонны гуманитарных грузов.

- Доставлен гуманитарный груз в Алеппо. Помощь предоставляется мирным жителям, беженцам, семьям погибших военных. Общий вес составил 1,5 тонны, - цитирует Рычкова «Интерфакс».

Как отметили в Центре, помощь получили 300 семей. В каждом наборе несколько банок мясных и рыбных консервов, по пачке муки, риса и сахара, другие продукты, а также шампунь и мыло.

Подобные гуманитарные миссии Центр по примирению враждующих сторон проводит практически ежедневно. Распределением продуктов занимаются местные власти.