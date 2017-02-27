Россиянку задержали с грузом незадекларированных украшений
В аэропорту Шереметьево задержана гражданка России, которая пыталась ввезти в страну 12 тысяч незадекларированных ювелирных изделий.
Украшения она привезла из Индии. Большой багаж россиянки, а также ее старание слиться с толпой, привлекли внимание таможенников. В итоге они обнаружили у нее множество изделий из серебра со вставками из полудрагоценных камней и отдельные камни, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Женщине грозит административная ответственность по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ – штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости украшений и их конфискация.
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