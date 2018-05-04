Россиянку пожизненно осудили во Вьетнаме за наркотики
Суд вьетнамского города Хошимин приговорил к пожизненному сроку заключения россиянку Марию Дапирку, обвиненную в контрабанде наркотиков.
В законную силу приговор вступит через 30 суток.
31-летнюю жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина за перевоз наркотических средств в сентябре 2014 года.
В ее багаже нашли спрятанный пакет с 2,7 кг кокаина. Девушка свою причастность к контрабанде отрицает.
Мария Дапирка утверждает, что наркотики ей подбросил гражданин Нигерии, с которым она познакомилась в Таиланде, передает ТАСС.
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