Россиянку пожизненно осудили во Вьетнаме за наркотики

Суд вьетнамского города Хошимин приговорил к пожизненному сроку заключения россиянку Марию Дапирку, обвиненную в контрабанде наркотиков.

В законную силу приговор вступит через 30 суток.

31-летнюю жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина за перевоз наркотических средств в сентябре 2014 года.

В ее багаже нашли спрятанный пакет с 2,7 кг кокаина. Девушка свою причастность к контрабанде отрицает.

Мария Дапирка утверждает, что наркотики ей подбросил гражданин Нигерии, с которым она познакомилась в Таиланде, передает ТАСС.