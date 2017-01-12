Россиянки провалили эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
На проходящем в немецком Рупольдинге пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 километров. Российская команда заняла в ней 13 место.
Уже после первого этапа, на котором Россию представляла Виктория Сливко, команда оказалась в арьергарде. Татьяна Акимова вывела россиянок на девятое место, однако провал Ульяны Кайшевой, отправившейся на два штрафных круга, окончательно отбросил российскую сборную в число аутсайдеров.
На последнем этапе Ольга Подчуфарова уже ничего не могла изменить. Итоговое отставание россиянок от финишировавших первыми немок составило 3 минуты 57 секунд.
Второе и третье место заняли сборные Франции и Норвегии, четвертой финишировала сборная Украины.
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