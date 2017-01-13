Россиянки проиграли США в полуфинале ЧМ по хоккею из-за дисквалификации лидеров

Женская молодежная сборная России крупно уступила в полуфинале проходящего в Чехии первенства мира по хоккею сборной США - 0:6 и сыграет в матче за третье место с командой, которая проиграет во втором полуфинале Канада - Швеция.

Россиянки выступали без своих лидеров Оксаны Братищевой и Нины Пироговой, которые были дисквалифицированы за участие в драке в четвертьфинальном поединке против сборной Чехии, - сообщает ТАСС.

Матч за третье место состоится 14 января в Пршерове.

Женская молодежная сборная России (игроки до 18 лет) четвертый раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства, но за всю историю проведения турнира (с 2008 года) лишь раз (в 2015 году) сумела завоевать бронзовые медали.