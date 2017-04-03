Россиянке грозит тюремный срок на Бали за наркотики
Гражданка России задержана на Бали за хранение наркотиков. Ей грозит до12 лет тюрьмы.
Инцидент произошел неделю назад. Полиция обнаружила у россиянки около 0,4 грамма метамфетамина. По ее словам, наркотики она прибрела для себя, поскольку принимает их уже в течение года.
Россиянка рассказала, что приобрела метамфетамин в индонезийской тюрьме. Полицейские проверяют данную информацию, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на местные СМИ.
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