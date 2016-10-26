Россиянка Волкова и еще 5 участников Олимпиады-2008 лишены медалей из-за допинга

По результатам перепроверки допинг-проб, взятых у участников Олимпийских игр-2008 в Пекине, шестеро спортсменов лишены медалей, в том числе бронзовый призер Игр российская легкоатлетка Екатерина Волкова.

МОК аннулировал результаты, показанные в Пекине, серебряными призерами Сосланом Тигиевым (вольная борьба, Узбекистан), Ольгой Коробкой (тяжелая атлетика, Украина), Андреем Рыбаковым (тяжелая атлетика, Белоруссия), Таймуразом Тигиевым (вольная борьба, Казахстан), бронзовыми призерами Анастасией Новиковой (тяжелая атлетика, Белоруссия) и Екатериной Волковой (легкая атлетика, Россия), - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Наличие допинга обнаружено также в пробах не сумевшего завершить выступление Сардара Гасанова (тяжелая атлетика, Казахстан), занявшего пятое место в прыжках в длину Вильфредо Мартинеса (Куба) и занявшей девятое место в барьерном беге Жозефин Оньи (Испания).

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