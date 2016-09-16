Россиянка установила новый мировой рекорд в скоростном восхождении на Эльбрус
Мастер спорта по альпинизму и член сборной России по скайраннингу Оксана Стефанишина установила новый мировой рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус в рамках фестиваля Elbrus Race 2016, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Рекорд был установлен 16 сентября при скоростном восхождении на вершину Эльбрус Западный (5642 метра) от Азау (2400 метра) в стиле "Экстрим". Не смотря на плохие погодные условия, был сильный ветер, Оксане Стефанишиной удалось установить новый мировой рекорд по скоростному восхождению.
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